Política Com veto a bandeiras de partidos, MBL puxa ato contra Bolsonaro Manifestação multipartidária integra movimento nacional, com protestos previstos em pelo menos 15 capitais; participantes são orientados a irem de branco

Neste domingo (12), membros dos movimentos Brasil Livre (MBL), Vem pra Rua, Livres e da União da Juventude Livre (UJL) realizam manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O evento em Goiânia integra ato nacional, que conta com protestos previstos para pelo menos outras 14 capitais.Em Goiânia, o ato começa às 15h, com concentração em frente...