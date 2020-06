A inauguração do Hospital de Campanha de Águas Lindas (no Entorno do Distrito Federal) marcou a retomada da aliança política entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador Ronaldo Caiado (DEM). Setenta dias depois de anunciar o rompimento com o presidente por conta das divergências em relação às medidas de combate ao coronavírus, o governador fez acenos e elogios a Bolsonaro, que reagiu no mesmo tom: “Sempre fomos amigos e morreremos amigos”.

O governador e o presidente já haviam se aproximado e tiveram duas audiências, mas o democrata evitava explicitar a volta da aliança. No início de maio, ele disse ao POPULAR que é “independente”. No evento de ontem, o tom foi outro: Caiado enalteceu o fato de ser a oitava visita oficial do presidente a Goiás e não economizou aplausos a ele e a ministros.

A dependência de ajuda federal, o desgaste junto ao eleitorado bolsonarista e o fracasso em tentar manter medidas mais rigorosas no enfrentamento ao coronavírus estariam por trás da decisão de Caiado. O POPULAR mostrou no mês passado que a popularidade do democrata caiu pela metade nas redes sociais.

Caiado apresentou no evento um conjunto de slides, intitulado “O governo federal impulsiona o crescimento de Goiás”, com um balanço de recursos federais que vieram para o Estado em um ano e cinco meses da atual gestão. Concluiu que foram R$ 6,4 bilhões de investimentos, numa soma que considera R$ 1 bilhão de emendas parlamentares e R$ 2,7 bilhões de aplicação privada na Ferrovia Norte-Sul. O encerramento da apresentação trazia a frase “Goiás é #Gratidão”.

“É importante podermos realçar aquilo que estamos fazendo no País em termos de combater a corrupção e fazer com que o dinheiro seja corretamente aplicado em benefício da população brasileira”, discursou Caiado.

O presidente falou em seguida: “Depois de ouvir o Caiado, eu me animei. Confesso que eu não queria falar, mas as suas palavras amáveis, verdadeiras, me tocaram”. Disse que admira o governador desde a campanha presidencial de 1989, “quando ele sequer sabia que eu existia”. “Você me emocionou naquele momento e eu me identifiquei muito contigo.”

Sobre o balanço apresentado por Caiado, o presidente disse que os recursos são da população e não dele. “Apenas são agora mais bem direcionados e mais fiscalizados. Há responsabilidade muito grande por parte do governo federal”, afirmou.

Não houve manifestações no evento sobre o fato de o Brasil registrar uma morte por minuto pelo coronavírus, segundo dados divulgados na quinta-feira, ou ter passado a Itália no número de casos de óbitos. O presidente voltou a defender a retomada da economia. “Esperamos que o efeito colateral (desemprego e violência) não seja mais danoso que o próprio vírus em si.”

Em 25 de março, depois de frequentes ataques de Bolsonaro a governadores e prefeitos que haviam decretado o isolamento social, o governador convocou entrevista coletiva para afirmar que as decisões do presidente não teriam validade em Goiás e que só conversaria com ele por comunicados oficiais. “Tanto na política como na vida, a ignorância não é uma virtude”, afirmou o democrata, fazendo referência a frase do ex-presidente norte-americano Barack Obama.

Na ocasião, Bolsonaro minimizou a briga e disse que continuava apaixonado por Caiado, mas manteve o tom de críticas aos governadores.

Sem máscara

O helicóptero de Bolsonaro pousou no local às 8h50. Bolsonaro estava acompanhado por ministros e o líder do Governo na Câmara, o deputado goiano Vitor Hugo (PSL). Sem máscara, ele pegou nas mãos de pessoas da equipe de segurança no local e tropeçou em um pequeno elevado de terra logo na entrada, caindo e se levantando rapidamente.

Caiado chegou de helicóptero acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), do senador Luiz Carlos do Carmo (MDB) e do deputado federal Zacharias Calil (DEM).

Ao final, Bolsonaro passou rapidamente por um pequeno grupo de populares em uma das saídas. A imprensa não teve acesso ao evento, que apenas teve transmissão na TV Brasil.

O HCamp tem 200 leitos hospitalares, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e foi feito com recursos do governo federal. Em abril, Caiado, Bolsonaro e o então ministro Henrique Mandetta visitaram as obras da unidade de saúde, que ficaria pronta em 15 dias, mas levou quase três meses, após o anúncio, para ser entregue. O governador vinha cobrando o funcionamento, já que o Entorno do Distrito Federal é uma região de grande carência de estrutura de saúde. Na terça-feira, ele teve audiência com o presidente para acertar a agenda da inauguração.