Política Com tramitação recorde, deputados aprovam PEC da Reforma da Previdência Assembleia aprovou ainda outros dois projetos que retiram direitos do funcionalismo, a revisão dos estatutos do Servidor e do Magistério

Após tramitação de apenas 25 dias, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem em votação definitiva três projetos que retiram direitos do funcionalismo: a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Reforma da Previdência e a revisão dos estatutos do Servidor e do Magistério. As propostas passaram com 26 votos favoráveis e 11 contrários e o ano legislativo foi encerrado....