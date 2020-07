Política Com retorno de ex-aliado de Temer, Witzel acena à Alerj

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), renomeou para a secretaria de Casa Civil o ex-deputado federal André Moura, que havia sido exonerado em maio. A saída do experiente Moura, que já foi líder do governo de Michel Temer na Câmara dos Deputados, irritou a Assembleia Legislativa naquela ocasião e contribuiu para piorar ainda mais uma relação já esgarçada entre Executivo...