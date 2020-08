Política Com pandemia, pré-campanha de candidatos para as eleições de 2020 migra para o meio digital Migração causa dúvidas sobre o que é permitido ou não; especialistas em direito eleitoral explicam regras

A nova realidade de pandemia da Covid-19 e um contexto eleitoral cada vez mais inserido no meio digital faz com que surjam dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser feito durante a pré-campanha das eleições de 2020. Os advogados eleitorais Leonardo Batista e Dyogo Crosara, em entrevista ao POPULAR, explicaram como as regras já existentes se adaptam no pleito deste...