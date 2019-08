Política Com os mercados de Goiânia e Aparecida mais aquecidos, lançamentos imobiliários crescem quase 100% Empresas quase dobraram o número de novos empreendimentos no primeiro semestre, confiantes no ritmo da economia e das vendas

Com os mercados imobiliários de Goiânia e Aparecida mais aquecidos, as empresas do setor voltaram a lançar novos empreendimentos. No primeiro semestre do ano, foram lançadas 2.799 unidades nos dois municípios, 99% mais que no mesmo período de 2018, quando 1.407 unidades entraram no mercado. As empresas estão confiantes no aumento de 9,3% na média mensal de vendas em r...