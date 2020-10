Política ‘Com o Marconi, posso trazer recursos para Rio Verde’ Clailton Filho (PSDB), mais jovem candidato a prefeito em Goiás, disse que o PSDB foi o único partido que lhe deu chance de uma “nova política”

Candidato a prefeito mais jovem do Estado, com apenas 22 anos, Clailton Filho (PSDB) não só disputa o cargo majoritário em Rio Verde como é presidente de seu partido na cidade. Com discurso de nova política, ele afirmou, em sabatina feita pelo POPULAR, que essa proposta para o município se estende à sigla e disse que mantém diálogo com o ex-governador de Goiás Marcon...