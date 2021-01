Política Com novos apoios a Baleia Rossi na Câmara, Bolsonaro paralisa reforma ministerial Bancada do PT é a maior, com 52 parlamentares, e anunciou apoio ao candidato do presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adotou postura de cautela e interrompeu as negociações para a realização de uma reforma ministerial no início deste ano. A articulação com os partidos do centrão, que vinha ocorrendo desde o ano passado, foi paralisada após o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) ter efetivado nesta segunda-feira (4) alianças com siglas...