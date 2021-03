Política Com nova remessa, Goiás tem vacina para 7,9% da população Entrega de 129,1 mil doses e possibilidade de todas serem usadas na primeira aplicação fez com que total de goianos atendidos suba 29,8%, chegando a 561,1 mil pessoas

Com nova remessa de vacinas contra a Covid-19 que chegou neste sábado, Goiás vai ter doses suficientes para atender 7,9% da população. Desde que a vacinação começou no Estado, no dia 18 de janeiro, esta é a oitava e maior entrega de imunizantes para serem aplicadas como primeira dose na população: 129,1 mil, o que representa 29,8% do total de doses entregues até a...