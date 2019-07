Política Com nova Previdência, idosos de baixa renda vão receber menos que um salário mínimo Texto preliminar da reforma, assegura renda mínima de R$ 500 para pessoas em condição de 'miserabilidade' com 55 anos ou mais

O governo Jair Bolsonaro pretende criar regras diferenciadas para o público que hoje recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC), concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. A principal mudança é que o valor do pagamento não ficará atrelado ao salário mínimo como é hoje. Essa medida foi a que teve pior repercussão entre os parlamentares no Con...