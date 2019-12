Política 'Com Moro de vice, Bolsonaro ganha no 1º turno', diz general Ramos Sem mencionar Mourão, ministro-chefe da Secretaria de Governo afirma que seria importante o presidente ter um segundo mandato ‘para arrumar a casa’

Articulador político do Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, avaliou que uma dobradinha entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, seria imbatível na disputa de 2022. “Eu falei para o presidente que, se hoje ele fosse tentar a reeleição, com Moro de vice, ganhava no primeiro turno, disparado”, a...