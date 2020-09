Política Com mensagem de Moro, carreatas em apoio a Lava Jato criticam Aras e se espalham em 25 cidades Protesto organizado pelo Vem Pra Rua e movimentos anticorrupção foi do Pacaembu ao Ibirapuera em SP

Uma carreata em apoio a Operação Lava Jato reuniu mais de 200 carros em São Paulo neste domingo (6), segundo o movimento Vem Pra Rua, um dos responsáveis pela organização do protesto. As carreatas lavajatistas, organizadas por movimentos anticorrupção em geral, se repetiram ao longo do dia em outras 24 cidades de 15 estados. A manifestação ocorre no momento ...