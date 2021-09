Política Com lemas antidemocráticos, bolsonaristas finalizam ato em Goiânia Motocarreata percorreu a capital e finalizou o ato em frente ao Comando de Operações Especiais do Exército

A motocarreata de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), terminou por volta das 12h45 em frente ao Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (7), dia em que se comemora a proclamação da Independência do Brasil. O ato foi marcado por cartazes e gritos que pediam a prisão de ministros do Supremo Tribunal F...