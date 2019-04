Política Com governo isolado, PEC do Orçamento passa à frente da Previdência na CCJ O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, tentou reverter a decisão, mas, vendo-se derrotado, acabou apoiando a mudança

