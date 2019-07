Política Com discussão sobre embaixada, Eduardo Bolsonaro bate recorde longe das redes O deputado se afastou da rede social após críticas por conta de sua possível indicação, por parte do presidente Jair Bolsonaro, à embaixada do Brasil em Washington

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) está há cinco dias sem publicar nada em seu perfil no Twitter. O deputado se afastou da rede social após críticas por conta de sua possível indicação, por parte do presidente Jair Bolsonaro, à embaixada do Brasil em Washington D.C., nos Estados Unidos. É a primeira vez que Eduardo ficou tanto tempo sem publicar nada, ...