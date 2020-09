Política Com direito a ‘buzinaço’, apoiadores de Iris promovem manifestação a favor do prefeito Com a hashtag “FicaIris”, o grupo irá se concentrar no estacionamento do Serra Dourada e se deslocará até o Paço, com o objetivo de sensibilizar o político, nesta quinta-feira (3)

Tentando dissuadir Iris Rezende de abandonar a vida pública após o fim de seu mandato na Prefeitura de Goiânia, um grupo de apoiadores programou para a próxima quinta-feira (3), às 16 horas, um “buzinaço” pela permanência do político. Com a hashtag “FicaIris”, o grupo irá se concentrar no estacionamento do Serra Dourada e se deslocará até o Paço, com o obje...