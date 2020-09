Política Com Cristina Lopes e coronel Luís Rosa, PL terá chapa pura em Goiânia Decisão foi anunciada oficialmente durante convenção do partido realizada nesta quarta-feira (16)

Em convenção realizada no início da tarde desta quarta-feira (16), o PL anunciou que entrará na disputa pela Prefeitura de Goiânia com chapa pura. A vereadora Cristina Lopes foi confirmada como candidata a prefeita. O coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Luís Rosa compõe a chapa na vice. Cristina afirma que é importante para o PL ter projeto na capital com o ...