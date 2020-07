Política Com Covid-19, vereador Felisberto Tavares apresenta piora de quadro e é internado em UTI Parlamentar teve falta de ar na madrugada e foi levado a um hospital da capital. Nesta manhã precisou ser transferido

Com uma piora no quadro de saúde, o vereador Felisberto Tavares (Podemos) foi transferido para uma unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São Francisco, em Goiânia. O parlamentar, que foi diagnosticado com Covid-19, estava isolado em casa nos últimos dias, mas com quadro intenso de falta de ar, procurou um hospital na madrugada desta quarta-feira (22). De acordo...