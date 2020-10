Política Com Covid-19, Pazuello tem quadro de saúde estável e permanece internado O ministro deu entrada no hospital na noite de sexta-feira (30), depois de piora no quadroPazuello deu entrada no hospital na noite de sexta-feira (30), depois de piora no quadro

O Ministério da Saúde informou neste sábado (31), por meio de nota, que o ministro Eduardo Pazuello tem o quadro estável de saúde e permanecerá internado. Pazuello deu entrada no hospital na noite de sexta-feira (30), depois de piora no quadro saúde por causa da covid-19. O integrante do governo anunciou que estava doente em 21 de outubro. O ministro pe...