Política Com Covid-19, Maguito Vilela apresenta inflamação no pulmão e vai permanecer internado Previsão era de alta hospitalar neste domingo (25)

Com previsão de alta hospitalar para este domingo (25), o candidato à prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) que foi diagnosticado com Covid-19, vai permanecer internado no Hospital Órion, na capital. Em nota, a assessoria do candidato afirmou que ele estará sob observação e que voltará para casa assim que quaisquer riscos de uma regressão no quadro de saúde forem t...