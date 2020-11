Política Com Covid-19, Kátia Abreu é internada em São Paulo A senadora havia sido diagnosticada com a doença em 17 de novembro

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) foi internada com Covid-19 no sábado (21) no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. A senadora havia sido diagnosticada com a doença em 17 de novembro. Kátia Abreu passa bem e está medicada, mas “requer cuidados”, segundo informou a assessoria da congressista. Ela foi internada depois apresentar febre e novos exa...