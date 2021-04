Política Com Covid-19, Gustavo Mendanha é internado em Aparecida de Goiânia Infectologista diz que medida é para melhor condução do tratamento do prefeito

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), foi internado no Hospital Santa Mônica, no município, na tarde desta quinta-feira (1º). Com Covid-19 desde 24 de março, emedebista foi internado para melhor condução do tratamento, segundo a infectologista Ana Carolina Andrade. Segundo comunicado da Prefeitura, Mendanha está consciente, respirando em ven...