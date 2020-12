Política Com Covid-19, deputado Célio Silveira está internado em hospital de Goiânia Parlamentar foi diagnosticado com coronavírus na última terça-feira (22)

O deputado federal Célio Silveira (PSDB), 61 anos, está internado no Hospital do Coração Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. O parlamentar está com Covid-19. "Estou no hospital por precaução, fiz alguns exames e estão todos normais. Devo ter alta na segunda (28) ou terça (29)", explicou Célio, que também é médico. O ex-prefeito de Luziânia soube que e...