Política Com Covid-19, Adib Elias apresenta melhora e é extubado Prefeito de Catalão deve deixar UTI neste fim de semana

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos), está melhor e foi extubado na manhã desta quinta-feira (21). De acordo com a Secretaria de Comunicação da cidade, o quadro clínico do prefeito é ótimo e ele deverá deixar a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ainda neste fim de semana. A Secom divulgou que Adib estava com Co...