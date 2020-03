Após 12 dias de internação por causa do coronavírus (Covid-19), o diretor de Articulação Política da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Joel Sant’Anna Braga Filho, recebeu alta hospitalar na noite de terça-feira (24). Joel está em casa e vai continuar em isolamento e tratamento, com uso de medicação pelos próximos 11 dias. “O que ainda tenho é uma pneumonia leve, regridindo. Os médicos decidiram pela recuperação em casa, por conta da imunidade ainda baixa”, afirma Joel.

Dos 12 dias internado, cinco foram na UTI do Hospital Anis Rassi, no Setor Oeste, em Goiânia. “Não foi fácil, de repente estar na UTI. A vida vira de cabeça para baixo". Joel relembrar a experiência: “A gente vê muita coisa, não sabe o que está acontecendo. É uma doença nova que não sabemos como pode evoluir”, pontua. “Foram dias longos, mas com fé em Deus, sabia que iria melhorar”, desabafa.

De acordo com Joel, os sintomas surgiram no sábado, dia 14, por volta das 14 horas, quando ligou para o médico, porque estava com febre. “Ele pediu para me dirigir ao hospital. Ao chegar lá, fiz uma tomografia. O pulmão já estava tomado. Fiquei internado”, explica.

O diretor da Alego disse que sofreu preconceito no condomínio onde vive, quando foi diagnosticado com a Covid-19, acusado por circular pelo local. "Disseram que eu havia circulado pelo local, e não circulei, só passei um dia pela academia. Minha mulher também sofreu muita pressão. Eu jamais iria na rua se soubesse que estava com coronavírus”, reitera. Além disso, informa que tem noção dos cuidados com higiene, tem formação em odontologia e também foi professor universitário de anatomia.

Sant’Anna explica também que na quinta-feira, 12, havia passado por consulta com um otorrino, por causa da labirintite, mas na ocasião não havia qualquer indício do coronavírus. No mesmo dia, esteve reunido com a diretoria da Alego.