Política Com campanha suspensa, Bolsonaro apoia propagandas de apoiadores por pacote anticrime No Twitter, presidente compartilhou fotos de outdoors e agradeceu ‘consideração’ de apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro incentivou propagandas informais do pacote anticrime feitas por seus apoiadores mesmo depois da suspensão da veiculação publicitária ordenada pelo TCU (Tribunal e Contas da União). Em publicação no seu perfil do Twitter na manhã desta segunda-feira (11), o presidente agradeceu a “consideração” de apoiadores do pacote que teriam publicado p...