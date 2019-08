Política Com base no caso Bendine, Lula pede ao STF anulação de três ações Advogados do ex-presidente recorrem à Corte contra sentenças da juíza Gabriela Hardt no caso sítio e do ex-juiz Sérgio Moro pelo triplex, e a ação penal envolvendo o Instituto, após decisão da 2ª Turma que anulou sentença do ex-juiz Sérgio Moro em ação contra ex-presidente da Petrobrás

Com base na decisão da 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira, 27, que anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à Corte que anule suas condenações e uma ação que ainda tramita na Operação Lava Jato. A defesa também pede que o petista seja posto em liberdade. ...