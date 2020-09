Política Com aval, Guedes articula nova CPMF Presidente Jair Bolsonaro dá sinal verde para ministro da Economia emplacar uma nova ofensiva para a criação do imposto sobre operações de pagamentos

Com aval do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o governo anunciou ontem uma ofensiva para emplacar a criação de um imposto a ser cobrado amplamente nas operações de pagamento no país. A iniciativa coube ao ministro Paulo Guedes (Economia), ao lado de líderes do governo no Congresso.Guedes falou na criação de “tributos alternativos” - eufemismo que o governo usa para...