Política Com apoio de Maia, governo reverte derrota e mantém veto a reajuste do funcionalismo Governo também acionou o centrão na Câmara, após revés no Senado; deputados preservaram o congelamento salarial, defendido por Guedes

Após força-tarefa do governo, o Congresso manteve nesta quinta-feira (20) o amplo congelamento salarial de servidores públicos até o fim de 2021, defendido pelo ministro Paulo Guedes (Economia). Em votação folgada, a Câmara desfez a derrota sofrida pelo governo nesta quarta (19) no Senado, que queria desidratar a medida. Assim, o Congresso manteve o veto do presid...