Política Com apoio de Caiado, Veter tira 5 siglas da coligação de Mendanha Atual vice do emedebista, pessedista é confirmado candidato a prefeito; no total, vai contar com apoio de oito legendas

Com candidatura confirmada à prefeitura em Aparecida de Goiânia, Veter Martins (PSD) fala em fazer uma campanha de “alto nível” contra o prefeito Gustavo Mendanha (MDB), de quem é atual vice. Tendo o apoio do governador Ronaldo Caiado (DEM), que entrou pessoalmente na articulação, o pessedista fechou o dia ontem com uma coligação de nove partidos, cinco dos quais estav...