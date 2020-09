Política Com apoio de Caiado, PSD oficializa candidatura de Vanderlan em Goiânia Chapa vai para o pleito com Wilder Morais (PSC) candidato a vice-prefeito

O PSD oficializou, na manhã desta quarta-feira (16), a candidatura do senador Vanderlan Cardoso (PSD) para a prefeitura de Goiânia, com Wilder Morais (PSC) candidato a vice e apoio do governador Ronaldo Caiado (DEM), que foi o responsável por articular a formação da chapa. A definição do nome para vice foi fechada na noite de ontem, após reunião entre Vanderlan e Wild...