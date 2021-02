O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 44, venceu nesta segunda-feira (1º) a eleição para a presidência do Senado, Casa legislativa que vai comandar pelos próximos dois anos. Ele obteve 57 votos.

Pacheco vai suceder Davi Alcolumbre (DEM-AP), seu padrinho político nessa disputa, que se engajou completamente na articulação por apoio e votos. Pacheco também era o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Terminou às 18h38 a votação para a escolha do novo presidente do Senado.

Os senadores e auxiliares levaram todas as urnas que ficam fora do plenário – no salão azul e na chapelaria, que é a entrada subterrânea do Congresso – para que os votos fossem computados. A votação foi em cédulas de papel. Dessa maneira,

Compareceram 78 senadores, de acordo com a contagem oficial. Apenas não votaram, por questões de saúde, Jaques Wagner (PT-BA) e Jarbas Vasconcelos (MDB-PE).

Chico Rodrigues (DEM-RR) está licenciado, desde que foi flagrado com dinheiro em sua cueca.

A disputa se afunilou entre dois candidatos: o favorito Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Simone Tebet (MDB-MS).

Os outros três candidatos, após discursarem no plenário, retiraram suas candidaturas, em favor de Simone Tebet. Atuaram nesse sentido Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Lasier Martins (Podemos-RS) e Major Olímpio (PSL-SP). (Renato Machado e Thiago Resende).