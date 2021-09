Política Com apoio à Lava Jato, manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro, em Goiânia O trajeto parte da PF, segue até a T-63 e retorna à superintendência por meio da rua S-1

Em frente à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia, manifestantes pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde deste domingo (12). O ato converge com manifestações realizadas em outras 14 capitais, puxadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL), Vem para Rua e Movimento Livres. Na capital goiana, roupas brancas, bandeiras do Brasil...