Política Com ajuda do Planalto, Lira é eleito no 1º turno Deputado federal líder do Centrão e apoiado por Jair Bolsonaro vence Baleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia, e assume comando da Casa; novo presidente recebeu 302 votos

Em uma campanha marcada por interferência do Palácio do Planalto, com a promessa de emendas e oferta de cargos no governo em troca de votos, o deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão, foi eleito ontem presidente da Câmara para um mandato de dois anos.O resultado representa também a vitória do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o agora ex-presidente da Câm...