Com adesão de 13 partidos, GO integra atos anti-Bolsonaro

Goiás é um dos estados onde serão realizadas manifestações pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (2). Trata-se do sexto ato organizado pela esquerda neste ano, com mobilização nacional. A diferença é que, desta vez, o protesto conta com a adesão de 13 partidos em todo o País. A previsão é de que haja manifestação em 16 cidades goianas...