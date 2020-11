Política Com 52,6% dos votos, Maguito é eleito prefeito Internado durante maior parte da campanha e ainda entubado para tratamento contra a Covid-19, ex-governador vence disputa, que teve maior abstenção entre capitais

O ex-governador Maguito Vilela (MDB) foi eleito prefeito de Goiânia ontem, com 277.497 votos (52,60% dos válidos), em uma disputa duplamente atípica por conta da pandemia do coronavírus: as restrições de movimentações e o candidato que, contaminado com a Covid-19, pediu votos por apenas 23 dos 64 dias de campanha. As circunstâncias impactaram o eleitor: Goiânia teve...