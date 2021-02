Política Com 364 votos a favor, Câmara mantém prisão do deputado Daniel Silveira Preso no Batalhão Especial da PM do Rio, parlamentar acompanha a sessão por vídeo

A Câmara dos deputados decidiu, nesta sexta-feira (19), manter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL). Ao todo, foram 364 votos a favor, 130 contra e três abstenções. O parlamentar, preso no Batalhão Especial da PM do Rio, afirmou estar arrependido. Silveira foi preso em flagrante na última terça-feira (16), após divulgar um vídeo em que faz apologia ao AI-5, ...