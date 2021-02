Política Com 302 votos, Lira é eleito presidente da Câmara em 1º turno Líder dos partidos do Centrão, que fazem parte da base do governo na Câmara, o deputado ficará no comando da Casa Legislativa até 2023

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, após votação que ocorreu nesta segunda-feira (1º). Ele recebeu 302 votos, contra 145 de Baleia Rossi, o segundo colocado. Assim, a vitória de Lira foi definida já no primeiro turno. O parlamentar tinha o apoio do Palácio do Planalto, e o resultado representa, portan...