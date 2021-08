Política Com 2º turno na mira, Lula conversa com Jereissati e Cid Gomes

Depois de uma série de conversas com partidos aliados e líderes de legendas do centrão em sua viagem pelo Nordeste, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se nesta segunda-feira (23) em Fortaleza com dois políticos de grupos adversários: os senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Cid Gomes (PDT-CE)As conversas representam uma retomada de contato com os doi...