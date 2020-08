Política Com ênfase nas palavras ‘irredutíveis’ e ‘definitivas’, Iris anuncia que não buscará a reeleição Apesar de dizer que também irá de aposentar da vida pública, a expectativa do MDB é de que ele tenha alguma participação, por exemplo, no horário eleitoral.

“Irredutíveis” e “definitivas” foram as palavras usadas ontem pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), para anunciar as decisões de não ser candidato à reeleição neste ano e de encerrar sua vida pública em 1º de janeiro de 2021, quando fará a transmissão do cargo de prefeito a quem for eleito na eleição de novembro deste ano.O anúncio inicialmente estava marcad...