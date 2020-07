Política Comércio eletrônico dita caminho da recuperação da economia em Goiás Depois do fechamento das lojas físicas durante meses, setor tenta impulsionar as vendas adotando novas estratégias de comercialização, principalmente pelos meios digitais

O fechamento das lojas de móveis e eletrodomésticos, por força de decretos de isolamento social contra a proliferação do coronavírus, derrubou as vendas e a produção nas indústrias do setor em março e abril. Os resultados foram demissões e uma migração das estratégias de vendas para o comércio eletrônico, o que amenizou os impactos negativos sobre o faturamento das e...