O encerramento nesta quinta-feira (5) de um dos prazos do calendário das eleições municipais, ainda sem data confirmada apesar de haver consenso para seu adiamento em função da pandemia, iluminou o ainda obscuro cenário da disputa na capital. O primeiro movimento partiu da base do governador Ronaldo Caiado (DEM) com a desincompatibilização do ex-senador Wilder de Moraes. O segundo, da prefeitura de Goiânia com a decisão dos secretários Paulo Ortegal (Governo) e Agenor Mariano (Administração) de permanecerem em seus cargos, tornando-se inelegíveis pelo calendário atual.

Em 2018, Wilder de Moraes, na época filiado ao DEM, ficou em terceiro lugar na surpreendente eleição para senador, atrás dos vencedores, Vanderlan Cardoso e Jorge Kajuru. Ele recebeu mais de 796 mil votos (14,43%) e ficou à frente da então senadora Lúcia Vânia e do ex-governador Marconi Perillo. Wilder beneficiou-se da ascensão do então presidenciável Jair Bolsonaro, que impulsionou a vitória de uma leva de parlamentares e de governadores, e do desgaste político de Marconi.

As condições políticas mudaram, a pandemia da Covid-19 deixou o futuro incerto, mas o ex-senador confia que aquela onda não se quebrou e que ele poderá voltar a surfar nela. Conta ainda com sua projeção eleitoral em 2018 e projeta ser o candidato de Caiado em Goiânia. “Imagina ter apoio do presidente e do governador. Seria muito bom. Fui apoiador do Bolsonaro no primeiro e no segundo turnos”, disse ele a este jornal na segunda-feira (1º) ao narrar seu encontro, na véspera, com o presidente da República na fazenda do cantor Amado Batista, em Goianápolis.

A pedra no caminho do projeto de Wilder Moraes é Iris Rezende. Caiado declarou apoio à reeleição de Iris e que só construirá um plano B caso o prefeito decida efetivamente encerrar sua carreira. Nessa hipótese, o ex-senador tem chances de se tornar o plana A do Palácio das Esmeraldas, inclusive pela falta de opções eleitorais mais viáveis no próprio partido do governador. Vale lembrar que o deputado federal Zacarias Calil (DEM) que chegou a figurar como candidato palaciano não demonstrou disposição de viabilizar a própria candidatura, diferentemente de Wilder.

Já o sinal emitido pelo Paço Municipal não tem a mesma visibilidade desse saído da base caiadista, mas com ajuste no foco pode-se perceber que se a eleição municipal ocorresse hoje Iris Rezende não seria candidato à reeleição. Ao pedir a seus dois secretários para permanecerem em seus cargos ele rifou dois nomes de sua confiança para compor sua chapa como candidato a vice-prefeito – Ortegal era o mais cotado – e ainda impediu Mariano de trabalhar seu projeto de ser candidato a prefeito, na hipótese de o chefe não disputar a reeleição.

Assessores e peemedebistas próximos de Iris, a maioria torcedor de sua candidatura à reeleição, diminuem a importância desse episódio. Interpretam o gesto como uma jogada de Iris – afinal reconhecem nele um exímio jogador –, para abrir espaços em sua chapa a eventuais alianças. Essa análise, contudo, desconsidera que Iris não busca alianças eleitorais e, sobretudo, que ele tem atualmente mais razões pessoais do que políticas para considerar a possibilidade de não mais disputar eleições.

Iris costuma lembrar que seu pai, Filostro Machado, morreu aos 84 anos de idade, três anos mais jovem do que a idade que ele terá ao final do atual pleito. Essa preocupação já havia aparecido nas suas entrevistas no início deste ano. “Eu tenho de compreender que não sou aquele Iris de 10 anos atrás, 20, 30, 50 anos”, disse na época. Observe que Iris falou a si próprio ao dizer “eu preciso compreender” e, ao que tudo indica, ele se esforça para isso. Procura primeiro compreender seu momento para, depois, verbalizar sua escolha. Por essas razões muito particulares, ele escolheu a gestão ao pedir para dois importantes nomes da equipe para continuarem nos cargos e não por um projeto eleitoral futuro.