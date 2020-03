O rompimento do barulho

O governador Ronaldo Caiado (DEM) tinha se conformado (e se ajustado) ao neoliberalismo ortodoxo (ou primitivo, como preferem os críticos) do ministro Paulo Guedes. Em 14 meses, nenhum de seus pleitos para seu pretendido ajuste fiscal recebeu sinal verde do governo federal. No modelo de Estado liberal do Posto Ipiranga da Esplanada dos Ministérios cada…