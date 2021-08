O que é ruim pode piorar

Na semana de temperatura máxima em Brasília, com o inédito desfile de blindados na Esplanada dos Ministérios, e as votações das propostas de emenda constitucional (PECs) do voto impresso e da reforma política, a inflação de julho chegou a 0,96% e o acumulado em 12 meses a 8,99%. O Ministério da Saúde admitiu que estocava 9,5 milhões de…