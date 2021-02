A oposição brasileira (no singular e genericamente) tem se revelado aquém dos desafios impostos no embate com seu antagonista, o governo de plantão. Exemplo mais recente, a acachapante derrota do bloco oposicionista na eleição à presidência da Câmara dos Deputados revelou a fragilidade das forças que antagonizam com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), justo em seu momento de vulnerabilidade em função do acirramento da pandemia, do morticínio em Manaus e da falta de vacinas para proteger os brasileiros contra a Covid-19.

No plano regional, os tucanos imperaram por 20 anos com uma certa tranquilidade de ação. O reinado de Marconi Perillo (PSDB) acabou mais pelos próprios erros – desgastes provocados pelos escândalos do Caso Cachoeira, exposto em 2012, das delações dos executivos da Odebrecht, em 2017, e pela Operação Cash Delivery, em 2018 – do que por uma ação política estruturada pelos partidos de oposição. A regra tem sido, portanto, esperar o adversário errar, se enfraquecer e cair, com um empurrãozinho da campanha eleitoral.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) se beneficia dessa realidade. Caiado conhece bem os dois lados. Para garantir sua elegibilidade, ele abafou durante anos seu descontentamento com o PSDB, iniciado em 2002, quando Marconi tirou dezenas de prefeitos de seu PFL. Só em 2014 ele extravasou sua oposição ao marconismo, ao receber o suporte do MDB de Iris Rezende que lhe garantiu a tão desejada independência eleitoral do tucanato e sua eleição para senador, derivando daí sua admiração atual por Iris.

O PT, que milita na oposição em Goiás desde sua fundação em 1980, não teve êxito na construção de um projeto alternativo de terceira via entre os dois polos da política goiana, formada, de um lado, por remanescentes da antiga Arena e, de outro, pelo emedebismo. Abatido pelos escândalos do mensalão, da Lava Jato e pela vitória de Bolsonaro, o PT mal se segura em pé. Sem lideranças expressivas em Goiás, deixou de ser um interlocutor da sociedade em geral e se contenta em representar entidades sindicais do serviço público, em especial dos professores e dos profissionais da saúde.

O MDB se sustentou aos trancos e barrancos durante as duas décadas de governos tucanos, mas sem nunca conseguir vencer uma eleição estadual, mesmo nos áureos tempos de Iris, hoje consagrado como a maior liderança emedebista. Sua aposentadoria e a morte prematura do prefeito Maguito Vilela deixaram um vácuo político e aumentaram o espaço de mobilidade do governo de Caiado. Neste cenário, o PSDB põe a cabeça para fora do ninho, onde se protegeu desde a traumática derrota de 2018.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (1º) os tucanos se propuseram um norte. Anunciaram que Marconi será candidato a deputado federal, para garantir uma chapa competitiva à Câmara dos Deputados, e que o ex-prefeito de Trindade Jânio Darrot disputará o cargo de governador. O ex-governador José Eliton foi convocado a presidir o diretório regional, missão que ele ainda não aceitou.

Os tucanos têm consciência do próprio tamanho, ou seja, de sua fragilidade na disputa ao governo no ano que vem, mas querem voltar a fazer política, para adquirir musculatura para 2026. Têm por meta eleger três deputados federais e sete estaduais e, assim, conquistar lugar no palco institucional de atuação política. Mais do que isso, querem voltar a escrever “a história de forma correta”, “reposicionar” a memória de seus governos “mudada pela versão dos vencedores”, conforme palavras de um tucano, referindo-se à narrativa de Caiado.

O PSDB enxerga uma oportunidade no momento e, a exemplo do que historicamente faz a oposição, aposta que erros de Bolsonaro em 2021 afetarão também os governos de seus aliados nos Estados, Caiado entre eles. Além de torcer pelo insucesso, sonha que será “o único partido em condições de liderar a oposição em Goiás”. Sonhar e torcer são estimulantes, mas não rodam moinhos. Mais do que isso, os tucanos precisam fazer política, papel do qual praticamente abdicaram nos últimos dois anos.