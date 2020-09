O jogo entre Caiado, Maguito e Vanderlan

Qual a probabilidade de o governo ter candidato próprio a prefeito de Goiânia (leia-se o deputado federal Zacharias Calil), de fechar aliança com o PSD para apoiar a candidatura do senador Vanderlan Cardoso ou formar chapa com Maguito Vilela e seu MDB? “Há 33% de chances para cada lado”, aposta um governista.

A…