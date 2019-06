O giro de 360º do ajuste fiscal

A liminar do ministro Gilmar Mendes, na quarta-feira (19), em ação proposta pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai levar a Secretaria de Economia de volta ao ponto inicial do processo de negociação do ajuste fiscal do Estado, iniciado logo após a posse do governador Ronaldo Caiado (DEM) em 1º de janeiro.