O bode expiatório antidemocrático

“Nunca foi pauta do governo Bolsonaro fazer o Legislativo de refém através de emendas orçamentárias. Quando deputado Jair Bolsonaro apoiou a PEC do orçamento impositivo. Mantemos a coerência. Vitória do Legislativo e da independência entre os poderes.” A frase foi escrita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) em seu Twitter, em 27 de…