O apelo e a febre do governador

Se o presidente da República, Jair Bolsonoro (PSL), fosse daquelas pessoas que se sensibilizam com o sofrimento do outro teria se comovido com o apelo do governador Ronaldo Caiado (DEM) na solenidade de assinatura do contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul para a Rumo, na quarta-feira (31), em Anápolis.

“Vossa excelência sabe do quanto [SIC]eu como governador tenho passado e…