Governo blefa no jogo e truca

O governador Ronaldo Caiado mudou sua estratégia para, mais uma vez, pressionar a Enel Goiás a antecipar seus investimentos na oferta e na melhoria da qualidade da energia elétrica no Estado. Tudo começou no encontro do governador com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, em 30 de junho. Caiado saiu da reunião anunciando “medidas…